Йеменские хуситы собрались топить израильские корабли в Красном море

Израильские корабли в Красном море будут затоплены, если Тель-Авив не прекратит уничтожение сектора Газа, заявил лидер правящей на севере Йемена группировки «Ансар Алла» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси.

Таким образом хуситские вооруженные формирования намерены поддержать палестинскую группировку ХАМАС в секторе Газа.

«Наши глаза открыты для постоянного наблюдения и поиска любого израильского корабля в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и водах, которые граничат с йеменскими, хотя израильские корабли отключают устройства в Красном море, им не удастся скрыться. Мы будем искать его корабли и без колебаний атакуем их», — его выступление транслировал телеканал «Аль-Масира».

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».