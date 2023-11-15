Йеменские хуситы заявили о серии ракетных ударов по территории Израиля

Йеменские мятежники-хуситы из радикального движения исламистского толка «Ансар Аллах» нанесли несколько ракетных ударов по израильской территории, сообщил его руководитель Яхья Сариа.

Как заявил в эфире телеканала Al Masirah Сариа, удары были нанесены по южной части Израиля. В частности, был обстрелян город Эйлат на Красном море.

«Мы дали залп баллистическими ракетами по различным целям израильского противника на оккупированных палестинских территориях, в том числе чувствительным целям в районе Умм-эр-Рашраш», — говорится в сообщении.

Перед этим Яхья Сариа пригрозил, что хуситы намерены топить корабли израиля в Красном море, если Тель-Авив не прекратит геноцид палестинского населения в секторе Газа.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».