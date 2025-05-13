Юбилейные шоу в честь Премии «Золотой Граммофон» и «Русского Радио» пройдут в Москве

Юбилейный музыкальный марафон ждет поклонников российской эстрады 30 и 31 октября в ВТБ Арене в Москве. «Русское Радио» и Национальная музыкальная премия «Золотой Граммофон» празднуют свое 30-летие масштабным шоу с участием главных звезд отечественной поп-сцены.

30 октября зрителей ждет уникальный концерт-путешествие по трем десятилетиям российской музыки. На одной сцене соберутся легенды 90-х и современные хедлайнеры: от Иванушек International до Димы Билана, от дуэта Агутина и Варум до Artik&Asti. Особенностью шоу станет танцевальный партер — организаторы специально предусмотрели пространство для тех, кто захочет танцевать под хиты разных эпох.

На следующий день, 31 октября, пройдет юбилейная XXX церемония вручения премии. В этот вечер определятся лучшие песни 2025 года, а зрители увидят эксклюзивные выступления как признанных мэтров, так и новых лиц музыкальной индустрии. Статуэтки получат артисты, чьи композиции лидировали в хит-параде «Русского Радио» в течение года.

«Это будет беспрецедентное событие в истории российского шоу-бизнес. Два дня подряд лучшие артисты страны представят программу, которую невозможно будет увидеть больше нигде», — отметили организаторы.

Билеты на оба мероприятия уже поступили в продажу. Для истинных ценителей отечественной музыки это уникальный шанс стать свидетелями исторического события и услышать живые исполнения главных хитов последних 30 лет.

Ранее были раскрыты имена артистов и ведущих «Золотого Граммофона» в Санкт-Петербурге.