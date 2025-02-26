Раскрыты имена артистов и ведущих «Золотого Граммофона» в Санкт-Петербурге

В Северной столице России 16 марта состоится большой концерт лауреатов Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Он соберет на сцене популярных артистов и звездных ведущих.

Мероприятие в Ледовом дворце Санкт-Петербурга организовала радиостанция «Русское Радио». Премию традиционно проводят после церемонии «Золотой Граммофон». Обладатели престижных статуэток выйдут на сцену с композициями разных лет. Выступят профессиональные и начинающие исполнители, а также поп-артисты, чьи хиты «вирусятся» на радио и приобретают множество поклонников среди слушателей.

Организаторы выбрали ведущих масштабного концерта: певица Елена Север и исполнитель Вячеслав Макаров. Вместе звезды подарят зрителям хорошее настроение и помогут провести незабываемый творческий вечер.

Также опубликовали список артистов, которые появятся на сцене. Многие из них участвуют в событиях «Русского Радио» постоянно. Это такие звезды, как Юрий Киселев, группа «Земляне», Владимир Пресняков, Дима Билан, Елена Север, Александр Воробьев, Лариса Долина, Артур Пирожков, ARTIK & ASTI, REFLEX, SEREBRO и многие другие. Отмечается, что в список участников еще могут внести корректировки.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс, Владимир и Юрий Киселевы исполнили новый хит «На гондоле».