Юбилейный выезд мобильного комплекса НИКИ детства состоялся в Подмосковье

Юбилейный двухсотый выезд мобильного комплекса НИКИ детства состоялся в Подмосковье, сообщили в Минздраве региона. В этот раз врачи выехали в Ленинский округ.

В рамках выезда медики провели осмотр свыше восьмидесяти пяти маленьких пациентов. В число врачей вошли узкие специалисты, в том числе пульмонолог и кардиолог.

«Самые сложные пациенты были направлены в НИКИ для прохождения более углубленной диагностики», - сообщила директор института Нисо Одинаева.

Она отметила, что состав медицинской бригады формируется исходя из потребности детей конкретного населенного пункта.

Свой первый выезд мобильный комплекс совершил в феврале прошлого года. В общей сложности врачи учреждения осмотрели около восемнадцати тысяч пациентов. На госпитализацию в институт направили полтысячи ребят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области продолжают внедрять новые стандарты в медорганизациях.