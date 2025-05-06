Югорчанку, заявившую об изнасиловании, отправили в колонию

Жительница Пыть-Яха в ХМАО обвинила двух человек в изнасиловании, написав заявление в полицию, однако вскоре сама оказалась на скамье подсудимых. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на «Суды Югры».

Женщина заявила, что ее изнасиловали два человека. Она изложила все в заявлении, пообщалась с правоохранителями и была предупреждена об ответственности за ложное сообщение. Тем не менее она решила настоять на том, что над ней надругались против воли.

Заявление женщины приняли и провели всестороннюю проверку. Пообщались с подозреваемыми, изъяли следы вероятной преступной деятельности, провели все необходимые следственные действия. Однако в ходе расследования убедились, что никакого изнасилования не было. В возбуждении уголовного дела женщине отказали, но сделали ее фигуранткой по УК 306 УК РФ (заведомо ложное обвинение).

От показаний гражданка отказалась. При проверке выяснили, что она уже имела судимость. В итоге югорчанку приговорили к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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