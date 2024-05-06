Югра передала Макеевке более 20 дизель-электростанций

Энергетики в Макеевке получили от Югры (ХМАО) 23 мобильные дизель-электростанции, благодаря которым город будет обеспечен теплом и водой без сбоев. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Дизельные и электрические станции помогут наладить подачу тепла и воды в осенне-зимний период. Полезный подарок сделали в Югре: почетными участниками стали замгубернатора Югры Азат Ислаев и глава Макеевки Владислав Ключаров. Станции мобильные, и способны сработать в пользу жителей, оставшихся по какой-либо причине без света и воды. То есть, аварийное снабжение будет обеспечено. Все устройства соответствуют запросам энергетиков, качеству и нормам безопасности.

«Югра традиционно — с Донбассом, по вашему запросу коллеги приобрели 23 мобильных генератора мощностью от 50 до 500 киловатт. Они смонтированы на универсальном шасси. Сейчас этим мы досрочно закрываем один из этапов поставок 2024 года», — заявил Азат Ислаев.

Отметим, что неравнодушны к Донбассу и в Подмосковье, которое активно помогает СВО и семьям новых регионов РФ. Недавно в Мособласти в сборе гуманитарной помощи участвовали сотрудники Росгвардии.