Югра помогает реконструировать автодорогу Макеевка — Ясиноватая в ДНР

В подшефной Югре Макеевке продолжают преображение дороги Макеевка — Ясиноватая в Кировском районе. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Протяженность дороги: 6,3 километра. На ней активно трудятся рабочие, которые за время деятельности уже провели фрезерование, уплотнение, выронили слой асфальтобетона и провели демонтаж бордюрного камня. Впереди укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Близ населенных пунктов провели тротуары, уличное освещение и остановки. Все восстанавливают, облагораживают, приводят в надлежащий современный вид. Генеральный директор АО «ГК «Северавтодор» Дмитрий Климов проверил ход работ.

«В ходе планирования работ «Северавтодор» активно взаимодействует с администрацией г. Макеевка, чтобы учесть особенности жилого района и потребности жителей. Главная цель — улучшить дорожную инфраструктуру, ориентируясь на нужды людей», — сообщил Дмитрий Климов.

«Северавтодор» из Югры ведет множество работ в ДНР. Сейчас это обновление на 19 соцобъектах. Участок дороги между Макеевкой и Ясиноватой планируют доделать к концу 2024-го.

Ранее сообщалось, что автобусное сообщение с Авдеевкой запущено в ДНР.