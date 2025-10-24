Юлия Финогенова: пенсионерам надо успеть подать заявление для получения трех выплат

Чтобы получить различные виды федеральной и региональной поддержки, пенсионерам необходимо своевременно подать заявление, сообщила Юлия Финогенова, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова, агентству “Прайм”.

Социальные услуги, предназначенные для федеральных льготников, могут быть предоставлены в виде денежных выплат. В этот перечень входят покупка лекарств по рецепту, компенсация расходов на транспорт для поездок к месту лечения и оплата санаторно-курортного лечения.

«Для того чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 руб./мес.), необходимо подать соответствующее заявление», — рассказала финансист.

Пенсионеры также освобождены государством от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости и имеют право на различные вычеты.

Для получения налоговых льгот необходимо подать заявление в ФНС до 1 ноября текущего года, указав в нём объект, как отметила Финогенова.

Лица пенсионного возраста старше 70 лет имеют право на получение субсидии, которая поможет компенсировать расходы на капитальный ремонт. Для этого необходимо сначала оплатить взнос, а затем подать документы на компенсацию. Кроме того, на региональном уровне предусмотрены и другие льготы, такие как адресная социальная поддержка, которая также предоставляется по заявлению. Рекомендуется подать заявление уже сейчас, чтобы в следующем году иметь возможность воспользоваться всеми положенными льготами.

