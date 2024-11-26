Юлия Шайхразеева назвала кредиты одним из путей к финансовой устойчивости в РФ

Многие граждане боятся ипотек, кредитов и займов, хотя все эти финансовые инструменты активно используются бизнесом и помогают экономике. Об этом RuNews24.ru заявила опытный финансист Юлия Шайхразеева и преподаватель РЭУ им. Плехановаь.

Кредитования позволяют открыть доступ к финансовым ресурсам для физических и юридических лиц. В выигрыше все: заемщики получают услуги и товары, которые не могут приобрести сразу, рынок получает повышенный потребительный спрос.

Кроме того, по словам эксперта, кредитование позволяет выполнить свои планы в краткие сроки. Однако в этом случае нужно оценить свои возможности, чтобы не оказаться в серьезной долговой яме. Задолженности также влияют на экономическую сферу, ведут к финансовой нестабильности. Высокие процентные ставки также тормозят бизнес, препятствуют росту экономики.

Однако доступность кредитования и более легкие условия помогают долгосрочному росту и конкурентоспособности бизнеса, что создает новые рабочие места, повышают уровень занятости и так далее.

«По сути, с помощью ключевой ставки ЦБ РФ оперирует в том числе и доступностью для бизнеса и населения кредитных ресурсов. С учетом резкого роста ключевой ставки ожидается значительное удорожание кредитных ресурсов, что может привести к снижению общих объемов кредитования, для отдельных компаний с большим объемом долга текущее значение ключевой ставки может привести к несостоятельности, а в целом по экономике ожидается снижение инвестиционной активности компаний и возможное снижение темпов экономического роста»,— заключила эксперт.

Многое также держится на том, как развивается культура финансовой грамотности среди населения. Повышение информативности в этом направлении помогло многим умело управляться с займами любых форматов и приносить пользу экономике.

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