Юмористка Приходько негативно высказалась о бездомных в Германии

Известная белорусская юмористка Ирина Приходько, которая сейчас проживает в Европе, поделилась своими наблюдениями о том, что в Германии ее часто выводят из себя люди без определенного места жительства. Об этом она сообщила в интервью проекту «Рада и терки», которое было опубликовано на YouTube.

Приходько отметила, что в Берлине бывает сложно визуально определить, кто является бездомным, а кто нет, так как стиль одежды у многих похож. По ее словам, иногда совершенно неожиданно кто-то может обратиться к тебе с просьбой о финансовой помощи.

Юмористка также выразила мнение, что в последнее время она все реже испытывает желание помогать бездомным деньгами, поскольку, по ее мнению, многие из них сознательно выбрали такой образ жизни и не хотят работать.

Приходько призналась, что ее особенно возмущает, когда к ней обращаются за деньгами здоровые, опрятно одетые мужчины ее возраста. Она недоумевает, почему она должна трудиться, а они просто просить у нее деньги, выражая свое непонимание такой ситуации.

Ранее сообщалось, что сын бывшего резидента Comedy Club насмерть сбил женщину в Киеве.