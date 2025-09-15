Юная фигуристка трагически погибла под колесами цементовоза

В итальянском регионе Трентино утром 15 сентября произошла смертельная авария. Пятнадцатилетняя фигуристка Матильда Феррари была сбита большегрузным цементовозом, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

ДТП произошло в 07:15. По предварительной информации, девушка в этот момент направлялась в школу. На место происшествия выехали экстренные службы, включая две бригады скорой помощи, пожарных и медицинский вертолет. Однако усилия спасателей оказались тщетны — девушка скончалась от полученных травм на месте.

Матильда Феррари была перспективной спортсменкой и выступала за клуб «Спортинг Гьяччо Пинцоло». Ее спортивная карьера была яркой и многообещающей. В августе 2023 года она завоевала бронзовую медаль в финале Кубка Италии в Брессаноне. В текущем году юная фигуристка одержала три уверенные победы: взяла золото на Кубке Венето в Падуе, Кубке Айскупа в Инсбруке и Кубке Фьемме в Кавалезе.

Трагедия потрясла местное сообщество и спортивные круги Италии. Мэр города Джустино Мануэль Кози, прибывший на место происшествия, назвал гибель спортсменки огромной потерей.

Ранее сообщалось, что отец пятерых детей погиб во время службы на СВО.