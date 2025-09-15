Отец пятерых детей из Пермского края погиб на СВО

Отец пятерых детей из Пермского края погиб во время СВО на Украине. Церемония прощания с гвардии старшиной Владимиром Грибановым состоялась в Верещагинском районе. Об этом сообщает Lenta.ru.

В Верещагинском районе Пермского края простились с Владимиром Грибановым, погибшим в зоне СВО. Гвардии старшина был отцом пятерых несовершеннолетних детей.

До мобилизации мужчина занимался грузоперевозками, обеспечивая большую семью. Информацию о его гибели официально подтвердила местная администрация. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Траурный митинг и церемония прощания состоятся 16 сентября.

