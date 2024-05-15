Юная геймерша из Ноябрьска едва не затянула родителей в долговую яму

Фанатка игр Roblox из ЯНАО поверила неизвестным, которые обещали ей бонусы и другие «плюшки» на любимой платформе. Девочка едва не позволила мошенникам повесить на семью миллионные долги, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал « Ямальская кибердружина».

Мошенники связались с ноябрьской девочкой в популярном мессенджере. Там они убедили ребенка, что ей полагаются бесплатные бонусы и другие привилегии в ее любимой игре. Школьницу попросили предоставить данные банковской карты мамы, так как без этого якобы не активируются дополнительные функции.

Поклонница игр последовала инструкциям мошенников и едва не затянула семью в долги на 1,5 млн рублей. Именно такую сумму пытались оформить в кредит неизвестные. Мама школьницы получила SMS и вовремя сделала отмену, а также заблокировала карту.

Отмечается, что подобная схема обмана становится все популярнее. Родителям напомнили о важности беседы с детьми о подобных и иных случаях.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали жителя Калининграда, который украл у пенсионера 2 млн рублей.