Юная летчица из Белгородской области «полетала» на Суперджете благодаря Путину

Десятилетняя Маргарита из Шебекино (Белгородская область) пережила поистине незабываемое приключение благодаря личному вмешательству президента Владимира Путина. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT, публикуя видео со звонком девочки президенту.

Участие девочки в благотворительной акции «Елка желаний» обернулось исполнением самой заветной мечты – полетом на авиатренажере Sukhoi Superjet 100. После Маргарита рассказала президенту РФ по телефону о своих впечатлениях от пребывания в столице. Она, впервые посетившая Москву, тепло отозвалась об увиденном.

Но на этом новогодние чудеса от Путина не закончились. Семья совершила захватывающий вертолетный тур по живописным окрестностям Подмосковья. Потом их ждал незабываемый поход в театр Станиславского на постановку балета «Щелкунчик».

Все началось с участия Владимира Путина в Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», где он присоединился к акции «Елка желаний». Как сообщило РИА Новости, среди множества шариков с детскими мечтами президент выбрал три, одним из которых и было желание Маргариты.

Ранее президент России подарил щенка семье волонтера из Подмосковья.