Юная жительница Кузбасса запугала сверстников и их родителей угрозами

Деструктивная девочка-подросток из Прокопьевска «кошмарит» сверстников и их семьи, не реагируя на замечания. Как пишет VSE42.Ru , молодая хулиганка не боится старших, включая и полицейских.

Мать одного из пострадавших школьников рассказала, что девочка периодически угрожает ее ребенку, а также бьет других ровесников и детей помладше. Уже есть случаи, когда неугодные подростку получали физические увечья. Одному из детей девочка сломала нос.

По словам автора жалобы, подросток в последнем конфликте пообещала жестоко расправиться с ее сыном, поджечь дом и автомобиль семьи.

В посте не уточняется, что родители детей обращались в полицию. Однако сама прокопчанка подчеркнула, что готова разбираться в ситуации и в конце концов привлечь девочку и ее родителей к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Воронеже малолетний хулиган кошмарит детей, угрожая им топором.