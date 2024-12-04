Юная жительница Кузбасса запугала сверстников и их родителей угрозами
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Деструктивная девочка-подросток из Прокопьевска «кошмарит» сверстников и их семьи, не реагируя на замечания. Как пишет VSE42.Ru, молодая хулиганка не боится старших, включая и полицейских.
Мать одного из пострадавших школьников рассказала, что девочка периодически угрожает ее ребенку, а также бьет других ровесников и детей помладше. Уже есть случаи, когда неугодные подростку получали физические увечья. Одному из детей девочка сломала нос.
По словам автора жалобы, подросток в последнем конфликте пообещала жестоко расправиться с ее сыном, поджечь дом и автомобиль семьи.
В посте не уточняется, что родители детей обращались в полицию. Однако сама прокопчанка подчеркнула, что готова разбираться в ситуации и в конце концов привлечь девочку и ее родителей к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Воронеже малолетний хулиган кошмарит детей, угрожая им топором.