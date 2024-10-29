В Воронеже малолетний хулиган кошмарит детей палкой и топором

Родители ребенка, который бросается на детей с топором и палкой, не реагируют на жалобы. Об этом рассказала «Газете.Ru» жительница воронежского ЖК «Лазурный».

Жительница жилищного комплекса отметила, что ребенка ловят на угрозах местной детворе не первый раз. Мальчик проявляет агрессивное поведение: его видели замахивающимся палкой и топором на сверстников и ребят помладше. При этом информацию доводили до родителя хулигана, но это не возымело эффекта.

Сама горожанка рассказала, что ее сын пострадал от рук хулигана и его знакомых. Компания подошла к ребенку и начала вымогать деньги из-за дружбы с некой девочкой, которая ранее испачкала штанину малолетнему агрессору.

«Он берет огромную палку и начинает бить со всей силы, с такой яростью, как показывают в фильмах про злодеев. Я начинаю кричать, но меня разделяют дорога и забор. Он смотрит на меня и продолжает бить сына по спине. Смысл в том, что если бы меня там не было, и если бы они нашли эту девочку, — ее мама тоже написала заявление за вымогательство, они же ее искали, а сын попал под раздачу — то увезли бы ее на скорой. И сына бы увезли, если бы рядом я не находилась», — рассказала о нападении собеседница.

Отец хулигана назвал сына «идеальным» ребенком, на замечания не реагирует. В полиции лежит куча заявлений, но по какой-то причине истории повторяются. Кроме того, жильцы выяснили, что в больницу с сотрясением попала девушка 17 лет, предположительно, пострадавшая от рук малолетнего. Жильцы опасаются, что так и не найдут управу на родителей мальчика, которые не видят проблем с воспитанием сына.

Напомним, что на ситуацию в ЖК обратили и «Вести Воронеж». По их информации, ребенок также был замечен на территории комплекса с топором. Им он угрожал другим детям. По предварительным сведениям, доставляет проблем ребенок и взрослым, царапая машины.

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