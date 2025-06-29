Юнармейцы из Подольска успешно выступили на XI Военно-патриотическом сборе молодёжи «Айбын» в Казахстане

В Казахстане состоялся XI Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», на котором успешно проявили себя юнармейцы отряда «Витязь-Быково» из подольской школы имени Д. И. Зернова — Максимилиан Еной, Иван Топал и Арсений Бабашов. В состязаниях, собравших более 800 участников из шести государств, российская команда продемонстрировала высокий уровень подготовки, сообщили в администрации округа.

Подольские юнармейцы показали отличные результаты, завоевав призовые места почти во всех представленных дисциплинах. Они заняли первое место в соревновании по робототехнике Smart Sarbaz, а также стали вторыми в шести различных категориях: стрельба из пневматической винтовки, интеллектуальная игра «Айбын дарыны», сборка/разборка автомата АК-74, перетягивание каната, военизированная эстафета и военизированный кросс.

Торжественное открытие мероприятия провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сбор был приурочен к двум важным датам: 80-летию Великой Победы и 100-летнему юбилею Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Символом мужества и героизма стала эта выпускница Центральной женской снайперской школы, которая в свое время располагалась в Подольске. Несмотря на свою хрупкость, Молдагулова уничтожила 78 солдат противника, продолжала сражаться даже после ранения, спасала своих товарищей и брала на себя командование атакой в отсутствие офицеров.

«Подольские юнармейцы достойно представили Россию на международной арене! Подвиг прошлого вдохновляет новых защитников Отечества. В наши дни юнармейцы продолжают традиции героев. Они не только побеждают в соревнованиях, но и хранят память о великом прошлом», — отметил глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что гимназия имени Подольских курсантов готовится к встрече учеников.