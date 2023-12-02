ЮНИСЕФ: более 5,3 тысяч палестинских детей погибли из-за конфликта в Газе

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел проинформировала о безвозвратных потерях среди детского населения в секторе Газа за минувшие 48 дней с начала разморозки арабо-израильского конфликта.

Рассел предположила, если война после гумпаузы вернется к интенсивности и своим прежним масштабам, то гибель детей в секторе Газа может приобрести еще большие масштабы.

«По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, в эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор числятся пропавшими без вести и, предположительно, погребенные под обломками», - говорится в заявлении Рассел, размещенном на сайте ЮНИСЕФ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».