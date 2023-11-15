ЮНИСЕФ: в объятой войной Газе находятся более одного миллиона детей

Более 1 млн детей находятся в настоящее время в секторе Газа, не имея крыши над головой, скрываясь от постоянных израильских бомбежек, проинформировала представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

С ее слов, многие из несовершеннолетних либо пропали без вести, остальные ютятся под обломками разрушенных зданий.

«В секторе Газа нет безопасного места для миллиона детей <…>, в секторе уже погибли более 4,6 тысячи детей и около 9 тысяч получили ранения. Многие дети пропали без вести и, предположительно, оказались погребены под обломками зданий и домов», — приводятся слова Рассел на сайте ЮНИСЕФ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».