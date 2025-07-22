Юную родственницу принцессы Дианы нашли мертвой в семейном доме

Рози Роуч, которая приходится родственницей принцессе Диане и является кузиной принца Уильяма, была обнаружена у себя дома в графстве Уилшир мертвой. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Тело 20-летней Роуч было обнаружено ее близкими. На тот момент девушка готовилась к поездке, куда должна была отправиться со своими друзьями. Умершую обнаружили 14 июля в ее семейном доме, который расположен в графстве Уилшир. Коронер уже заявил, что смерть не носит криминального характера, и на Роуч не воздействовали перед ее кончиной никакие третьи лица.

Роуч являлась внучкой барона Фермой, который приходился дядей принцессе Диане. Барон скончался еще 41 год назад при трагических обстоятельствах.

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