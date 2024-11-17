Юную украинскую гимнастку призвали лишить лицензии из-за русского языка

Шестилетнюю гимнастку Анастасию Опри призвали лишить лицензии и выгнать из спорта из-за того, что ее мать вела социальные сети девочки на русском языке. Об этом пишет РИА Новости — Спорт.

Юную украинку, занимающуюся профессиональной художественной гимнастикой, могут отчислить из спортивной школы, а также лишить права выступать в соревнованиях разного уровня. По предварительным данным, все из-за русского языка, на котором велись соцсети Анастасии.

Некоторых украинцев также возмутило, что на аккаунте спортсменки появился отрывок из российского фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». В посте девочка выразила восторг двукратной олимпийской чемпионке из РФ Светлане Хоркиной. После первых гневных комментариев мама девочки стала делать следующие публикации уже на украинском языке.

«Так уж случилось, что Настя родилась в интернациональной семье: мать — россиянка, а папа у нее — болгарин. Но все мы родились на Украине! Поэтому нетрудно догадаться, что маме сподручнее вести блог на русском языке», — написала мать Опри.

По словам женщины, ее дочь часто смотрит мотивационные фильмы, восхищается спортсменами, невзирая на происхождение. Однако взрослые и пользователи Сети не оставляют гимнастку в покое, а лишь обостряют травлю из-за языка. Мать девочки боится, что все достижения и успехи дочери перечеркнет этот случай, однако решение теперь остается за Федерацией художественной гимнастики.

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