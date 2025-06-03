Юные футболисты приняли участие во Всероссийском экоуроке Росприроднадзора и РФС

Более 3,2 тыс. российских подростков приняли участие во Всероссийском экоуроке, организованном в Москве в рамках Международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» совместно с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова уточнила, что мероприятие приурочили ко Дню эколога. В нем также приняли участие спортсмены Юношеской футбольной лиги, особым гостем встречи стала исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская.

Участником встречи с юными спортсменами из Москвы и Подмосковья также стал российский футболист, руководитель Департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

«Это уже не первый наш совместный проект с Российским футбольным союзом. Я очень признательна нашим партнерам, которые занимаются не только популяризацией спорта, но и активно поддерживают премию „Экология — дело каждого“», — сказала глава Росприроднадзора.

По ее словам, участники мероприятия интересовались вопросами об экологической обстановке в стране, исчезающих видах животных, о том, как стать участниками и волонтерами Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» и не только.

«Юношеская футбольная лига объединяет клубы по всей стране, и ребята в своих регионах добиваются не только успехов в спорте, но и делают все от них зависящее для здоровья и процветания родного края», — сказал Алексей Смертин.

В финале экоурока участников ждали квиз и награждение команды победителей. Напомним, что премию учредили в марте 2021 года, в проекте принимают участие все регионы России и свыше 80 государств пяти континентов. Победители и призеры получают памятные подарки и преференции в лучшие 150 вузов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.