Юные украинцы объяснили, почему хотят уехать с Украины

На Украине каждый четвертый ребенок задумывается о переезде за границу. Таковы данные исследования, проведенного Фондом Елены Зеленской.

Аналитики выделили четыре причины эмиграции. Так, 80% украинских детей привлекает большее количество возможностей, 64% хотят посетить другие страны, 39% мечтают уехать, чтобы получить хорошее образование, 38% планируют переезд ради безопасности.

Ранее сообщалось о том, что за три года в Польше стали хуже относиться к украинским беженцам, а местные просят их вернуться на родину. С неприятием сталкиваются как школьники, так и взрослые, которые, например, стоят в очереди на прием к врачу.