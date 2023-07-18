Юные жители микрорайона Новая Трехгорка смогут пойти в новый детский сад уже в новом учебном году

Большой современный детский сад, рассчитанный на четыреста малышей, продолжают строить на улице Кутузовская в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцово. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящий момент готовность здания превышает уже восемьдесят процентов. На объекте задействовано почти сто девяносто рабочих и три единицы спецтехники. На объект уже ведется поставка необходимой мебели и оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал жителям Вереи, что капитальный ремонт в здании начальной школы завершат к 1 сентября.