Юные жители Подмосковья могут до середины августа поучаствовать в конкурсе от ГКУ МО «Центр 112»

Уже почти две тысячи заявок от детей и их родителей из каждого муниципалитета Подмосковья подано для участия в творческом конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей».

«Чтобы не только взрослые жители региона, но и подрастающее поколение знало, что такое служба спасения, как правильно обратиться за помощью и в каких ситуациях следует набрать номер «112», мы проводим ежегодный конкурс „Служба спасения Московской области глазами детей“. В этом году конкурс проходит уже 5-й год подряд», — комментирует начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович.

Фото: [ Пресс-служба ГКУ МО «Центр 112» ]

В творческом состязании принимают участие дети и подростки в двух возрастных категориях — от 5 до 10 лет и от 11 до 18 лет. Могут поучаствовать и целые семьи с детьми. Состав жюри конкурса уже определен. В него вошли представители разных областей, в том числе, деятели культуры и сотрудники экстренных оперативных служб, знающие всю работу изнутри.

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