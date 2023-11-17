Юные жители Подмосковья могут принять участие во флешмобе «Мой врач-супергерой»

Научно-исследовательский институт детства (НИКИ) запустил в регионе флешмоб для юных жителей региона «Мой врач-супергерой», приуроченный к Всемирному дню педиатра. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова пояснила, что суть флешмоба состоит в создании собирательного образа врача-супергероя. Так, малыши могут изобразить на листе бумаги суперсилу, которую они бы хотели для своего врача. А непосредственно под рисунком сами или с помощью родителей в нескольких строчках пояснить, зачем ему нужна именно эта суперспособность.

Отмечается, что для того, чтобы поучаствовать во флешмобе, необходимо до конца недели направить рисунок на почту DoctorSuperHero@yandex.ru, а в теме письма написать «Мой врач-супергерой». В теле письма надо указать город проживания и поликлинику, к которой прикреплен ребенок. Подведение итогов состоится в следующий понедельник.

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