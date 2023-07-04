Юные жители подмосковных Люберец уже в сентябре пойдут в новый детский сад

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что новое образовательное учреждение возводят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). В настоящий момент на объекте более восьмидесяти рабочих и пять единиц техники. Завершаются фасадные и кровельные работы. Общая площадь детского сада составит почти пять тысяч квадратных метров.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что шесть округов региона оказались в красной зоне по капремонту школ и детсадов: готовность некоторых объектов составляет всего лишь сорок процентов.