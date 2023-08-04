Юные жители поселка Развилка смогут пойти в новый сад уже в начале учебного года

Строительство нового дошкольного образовательного учреждения завершилось в поселке Развилка Ленинского городского округа. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Глава ведомства Владимир Локтев заявил, что в настоящее время ведутся пусконаладочные работы внутренних инженерных сетей и оборудования, расстановка мебели. Объект готовится к вводу в эксплуатацию.

Отмечается, что данный детский сад площадью четыре с половиной тысячи квадратных метров рассчитан на четырнадцать групп малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На территории учреждения обустроены групповые площадки с теневыми навесами, установлены спортивные и игровые комплексы, выполнено комплексное благоустройство.

Фото: [ Пресс-служба министерства строительного комплекса МО/Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО ]

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что корпус первой школы имени Иванова во Фрязино откроется после капремонта к новому учебному году