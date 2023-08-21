Юные жители ЖК «Спутник» уже 1 сентября смогут пойти в новую школу

Новое образовательное учреждение поставили на кадастровый учет на территории жилого комплекса «Спутник» в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что девелопер проекта Группа «Самолет» оборудовала здание, рассчитанное на 825 учеников, современными классами, мастерскими, игровыми площадками и спортзалом. Детям здесь не придется скучать.

Ранее на прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новая школа в Дмитрове будет сдана уже в декабре этого года.