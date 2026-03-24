Юный «благоустроитель» из Балашихи: как трехлетний малыш восстановил порядок на улице

В микрорайоне Купавна на улице Адмирала Нахимова произошла сцена, которая заставила прохожих замереть, а затем — улыбнуться. Трехлетний мальчик, гуляя с мамой, заметил дыру в тротуарной плитке и… решил ее заделать. Видео, снятое случайными свидетелями, опубликовал телеграм-канал «Балашиха 24/7», передает портал REGIONS .

На кадрах видно, как ребенок сначала внимательно осматривает зияющую яму в форме волны. Похоже, его не устроил беспорядок: в голове малыша созрела четкая мысль — так не должно быть. Он отправляется на поиски недостающей детали и вскоре находит подходящую плитку неподалеку. С первой попытки поставить ее на место не получается, но мальчик не сдается. После нескольких старательных попыток плитка встает, и порядок торжествует.

Подписчики канала в восторге. Они благодарят юного «благоустроителя» за труд, а его маму — за удивительное терпение и мудрость. Один из комментаторов замечает: «Другая бы на ее месте сказала: „Выбрось эту грязь, это тяжело“. А она дала сыну возможность почувствовать себя настоящим строителем. Посмотрите, как он счастлив!»

Кризис трех лет: почему мама поступила правильно

Три года — особый возраст. Психологи называют его периодом «Я сам». Именно в это время ребенок начинает осознавать себя отдельной личностью, стремится к самостоятельности и ужасно не любит, когда ему мешают. Капризы, упрямство, желание все делать самому — нормальные проявления этого этапа.

Психолог и немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд в интервью REGIONS объяснила, что именно в три года закладываются основы будущей самооценки. Если родитель поддерживает инициативу ребенка (пусть даже она проявляется в необычной форме — например, в желании починить тротуар), малыш вырастает уверенным в себе человеком. Если же постоянно одергивать и запрещать, можно сформировать неуверенность и страх пробовать новое.

По словам эксперта, мальчик из Балашихи получил бесценный опыт: он увидел результат своих действий, почувствовал свою значимость и услышал похвалу. Все это — фундамент для здоровой психики.

Справка: Кризис трех лет — нормативный этап развития, который проходит большинство детей. В это время важно не подавлять инициативу, а направлять ее в безопасное русло. Психологи советуют родителям сохранять спокойствие, предлагать альтернативы и обязательно хвалить за самостоятельные достижения.

