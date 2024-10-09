Юный геймер из Салехарда перевел мошенникам 120 тысяч рублей

В Салехарде (ЯНАО) школьник захотел приобрести валюту в онлайн-игре, но нарвался на аферистов. Мальчик перевел 120 тысяч рублей, воспользовавшись картой отца. Об этом со ссылкой на МВД по региону пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Любитель онлайн-игр из Салехарда соблазнился на предложение мошенников, которые предлагали приобрести внутриигровую валюту. Мальчик перешел в мессенджер по указанным контактам, а затем вступил в диалог с «разводилами». Неизвестные дали инструкцию, как перевести деньги.

Школьник поверил мошенникам и взял телефон родителей. Следуя указаниям собеседников, он смог перевести на счет аферистов 120 тысяч рублей. Деньги списались с карты отца, о чем он вскоре узнал и обратился в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В полиции в очередной раз напомнили, что следует проводить с детьми профилактические беседы и предупреждать о мошеннических схемах.

Ранее жителей Московской области предупредили о новой схеме мошенничества.