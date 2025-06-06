Юный гонщик на питбайке устроил ночную погоню с полицией

В ночь на 4 июня в районе Аксарки сотрудники ГИБДД задержали подростка, который управлял питбайком в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на инспекторов.

Как сообщили в ямальской автоинспекции, юный водитель не только не имел прав, но и попытался скрыться от полицейских, резко увеличив скорость. Однако погоня длилась недолго — нарушителя быстро остановили.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что подросток был пьян. Теперь материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, где решат вопрос о дальнейших мерах воздействия. Также проведут беседу с семьей юного лихача.

В ГИБДД напоминают родителям о необходимости контроля за детьми и разъяснения им правил дорожного движения.

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