Юный хулиган из Кузбасса подставил родителей опасными играми
Родители понесут ответственность за ребенка, кидавшегося яйцами
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Юные житель Кемерова и его друзья кидались пакетами и яйцами с окна жилого дома. Как пишет VSE42.Ru, теперь родители школьника ответят за это хулиганство.
В соцсетях пожаловались на хулиганов, которые кидались из окна многоквартирного дома в Кемерове сырыми яйцами и пакетами с водой. Также молодые люди кричали оскорбления, словом, делали все для нарушения общественного порядка на безопасной территории.
В ГУ МВД Кузбасса отметили, что нарушителей нашли инспекторы ПДН. Зачинщиком оказался 12-летний мальчик, находящийся дома с одноклассниками. Взрослых дома не было.
Стражи порядка провели с подростками профилактическую беседу. С родителями ребенка связались и предупредили об ответственности: их привлекут по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
Ранее сообщалось, что в калужском городе компания агрессивных подростков кошмарит жителей.