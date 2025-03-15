Юный кузбассовец «подарил» мошенникам более полумиллиона рублей

В Киселевске 18-летний местный житель поверил мошенникам и отдал им сбережения матери, пишет VSE42.Ru.

Аферисты позвонили молодому человеку и представились сотрудниками портала «Госуслуги». Собеседники придумали легенду, согласно которой аккаунт матери жертвы был взломан.

Поначалу парень не верил, но позже с ним связались другие люди, представившиеся правоохранителями и работниками банка. После этого сибиряк попался на уловку мошенников и согласился перевести деньги со счетов матери: его убедили, что деньги будут спасены. В итоге все 600 000 рублей отправились на «безопасный счет».

Когда о ситуации узнала мать, то обратилась в полицию, сразу распознав обман. Было возбуждено уголовное дело: аферистов ищут стражи порядка.

Ранее стало известно, какие данные россиян нужны мошенникам для оформления кредита.