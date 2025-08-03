Юный шахматист из Подмосковья покорил новую вершину

Достижение 15-летнего подольчанина стало очередной ступенью в карьере юного спортсмена, который занимается шахматами с шести лет. В прошлом году Лисенков уже стал чемпионом России среди юношей до 15 лет и получил звание кандидата в мастера спорта. Его путь к успеху начался в 12 лет с победы на престижном Кубке Карякина, где он обыграл опытных мастеров международного класса.

Звание мастера ФИДЕ занимает третью позицию в шахматной иерархии после международного мастера и гроссмейстера. Для его получения необходимо достичь высокого рейтинга.

Святослав тренируется в подольской спортивной школе «Пахра», которая продолжает готовить талантливых шахматистов.

Ранее сообщалось, что дети из Подольска, чьи родители участвуют в СВО, отправились на отдых в «Литвиново».