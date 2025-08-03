Юный шахматист из Подмосковья покорил новую вершину
Юный шахматист Лисенков из Подольска получил звание мастер ФИДЕ
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Шахматист из Подольска Святослав Лисенков получил звание мастера ФИДЕ, подтвердив статус одного из самых перспективных молодых игроков России.
Достижение 15-летнего подольчанина стало очередной ступенью в карьере юного спортсмена, который занимается шахматами с шести лет. В прошлом году Лисенков уже стал чемпионом России среди юношей до 15 лет и получил звание кандидата в мастера спорта. Его путь к успеху начался в 12 лет с победы на престижном Кубке Карякина, где он обыграл опытных мастеров международного класса.
Звание мастера ФИДЕ занимает третью позицию в шахматной иерархии после международного мастера и гроссмейстера. Для его получения необходимо достичь высокого рейтинга.
Святослав тренируется в подольской спортивной школе «Пахра», которая продолжает готовить талантливых шахматистов.
Ранее сообщалось, что дети из Подольска, чьи родители участвуют в СВО, отправились на отдых в «Литвиново».