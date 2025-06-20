Киркоров перепугал публику почерневшей рукой и отменил тур по югу России

Фанаты певца Филиппа Киркорова с тревогой восприняли новость о том, что солист отменяет свои концерты в южных регионах России. Они считают, что всему виной может быть пошатнувшееся здоровье, об этом сообщил портал Super.ru.

Киркоров отменил свой вояж по российскому югу. После этого почитатели его творчества были встревожены. Они отметили, что на фото, которое было сделано ан мероприятии в Ташкенте, у артиста кисть его левой руки выглядит потемневшей. Всему виной, считают они, является ожог, которые певец получил на сцене. Киркоров отлежал уже в больнице с осложнениями этого ожога много дней.

«Я думаю, там дело не только и не столько в ожоге… Нам не говорят всю правду», — так считает Алена Кравец, певица и актриса.

Она также указала, что снимок с потемневшей рукой Филиппа откровенно страшит ее.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск известного российского певца Григория Лепса. В причинах розыска указано обещание Лепса выплатить российским военнослужащим по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Также певец оказался в базе украинского сайта «Миротворец».