Юрис Малышева назвала слабой схему мошенников с банковской картой на кассе

Юрист и член Ассоциации юристов России Ангелина Малышева в беседе с сайтом aif.ru рассказала, почему старая мошенническая схема с оплатой покупок на кассе будет работать не всегда и быстро раскроется.

В России вновь зафиксировали случаи мошенничества на кассах магазина. Неизвестные предлагают гражданам оплатить покупки своей картой в обмен на наличные, хотя на самом деле таким образом подставляют жертв обмана.

Все дело в том, что аферисты дают украденную карту. Таким образом, они обналичивают чужой пластик, уходят с деньгами и не подставляются. Оплачивать что-то с краденной банковской карточки сложно, обычно маршруты легко прослеживают. Такая махинация на кассе позволит немного запутать следы.

Однако юрист Малышева отметила, что схема работает только с наивными людьми и маленькими покупками. При большом наборе товаров терминал оплаты запросит пин-код и мошеннику придется бежать.

«Злоумышленник будет выбирать жертву по набору продуктов. Кроме того, сейчас во многих сетевых магазинах можно снять наличные прямо на кассе — покупатель может предложить такую возможность и мошеннику придется ретироваться, потому что для такой операции тоже нужен пин-код», — объяснила юрист.

Напомним, что оплата чужой картой без согласия владельца — это уголовно наказуемое преступление. Нарушители рискуют стать фигурантами ст. 158 УК РФ «Кража». Реальных примеров масса, а недавний произошел в ЯНАО. Там подозреваемой стала школьница, которая потратила более 50 тысяч рублей с чужого счета.