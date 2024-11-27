Школьница из ЯНАО попала под уголовное дело за кражу денег с чужого счета

В ЯНАО несовершеннолетняя девочка стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в краже с банковского счета, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Действие происходило в Шурышкарском районе с октября по ноябрь текущего года. Следователи выяснили, что девушка воспользовалась чужим аккаунтом в приложении «Сбербанк Онлайн», а затем перевела себе 51 тысячу рублей. Владелец счета согласия на это не давал.

Деньги юная северянка потратила по своему усмотрению. Как уточняет СК РФ по ЯНАО, потерпевшему причинили значительный материальный ущерб.

Следственные действия с несовершеннолетней продолжаются в рамках уголовного дела о краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Выясняют все подробности ситуации со снятием чужих средств.

Отметим, что максимальная санкция указанной уголовной статьи предполагает лишение свободы на срок до шести лет. В очередной раз граждан предупредили, что тайно пользоваться чужой картой и счетами — неправомерно и уголовно наказуемо.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, обманывающие под видом рефинансирования кредитов.