Юрист Адамс назвал количество частей, на которые можно делить перерыв на работе

По словам юриста Давида Адамса, перерыв на работе можно разделить на три части, если это не противоречит правилам внутреннего распорядка или соглашению между сотрудником и работодателем. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что часовой перерыв тоже можно разбить на две части по полчаса.

По мнению эксперта, право сотрудника на перерыв для отдыха и питания регулируется ст. 108 ТК РФ. Так, работодатель обязан предоставить сотруднику отдых от получаса до двух часов, не включаемые в рабочее время.

Ранее карьерный консультант Валинуров рассказал, какие госслужащие могут попасть под сокращение.