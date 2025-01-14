Юрист Адамс назвал количество частей, на которые можно делить перерыв на работе
Юрист: работник имеет право разделить перерыв на работе на три части
Фото: [ru.freepik.com]
По словам юриста Давида Адамса, перерыв на работе можно разделить на три части, если это не противоречит правилам внутреннего распорядка или соглашению между сотрудником и работодателем. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что часовой перерыв тоже можно разбить на две части по полчаса.
По мнению эксперта, право сотрудника на перерыв для отдыха и питания регулируется ст. 108 ТК РФ. Так, работодатель обязан предоставить сотруднику отдых от получаса до двух часов, не включаемые в рабочее время.
Ранее карьерный консультант Валинуров рассказал, какие госслужащие могут попасть под сокращение.