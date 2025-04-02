Юрист Адамс назвал способы не лишиться имущества при расставании после гражданского брака

По словам юриста Давида Адамса, имущество, нажитое в период фактического проживания вместе, не подлежит автоматическому разделу при расставании. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, сам гражданский брак не означает брака как такового, поскольку это только сожительство двух людей, не зарегистрированное в органах ЗАГС, и, согласно определению Верховного суда РФ, подобный союз не создает правового режима совместной собственности.

По мнению юриста, без официального брака ни одна покупка, даже совершенная на общие деньги, не гарантирует равные доли в праве собственности. Это должен осознавать каждый из партнеров с целью избежать имущественных споров.

Он добавил, что в зоне риска находятся те, кто прожил в зарегистрированном браке, развелся и продолжил жить совместно. Экс- супруги становятся юридически посторонними людьми и приобретенное в данный период имущество не является совместно нажитым. Таким образом, незарегистрированные отношения являются большой зоной риска, в связи с чем необходимо задумываться о юридических гарантиях до заключения брака.

Ранее Верховный Суд РФ принял решение о купленном гражданском браке совместно нажитым имуществом.