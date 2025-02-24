Юрист Адамс пояснил новый порядок начисления пенсий

По словам юриста Давида Адамса, с начала следующего года у граждан РФ больше не будет необходимости обращаться в Социальный фонд для назначения страховой пенсии по старости, поскольку это станет происходить автоматически по достижению гражданами пенсионного возраста. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что инициативу беззаявительного порядка назначения пенсий в нашей стране вынашивали еще с 2018 года, когда разрабатывался принцип одного окна, а ее реализация началась в позапрошлом году.

По мнению юриста. за месяц до наступления пенсионного возраста Социальный фонд направит гражданину уведомление о предполагаемом размере пенсии, состоянии его индивидуального пенсионного счета и возможности отсрочки выхода на пенсию для получения повышающих коэффициентов. Если человек не выразит намерения отложить назначение выплат, пенсионное обеспечение начнется автоматически.

Он отметил, что возможность отсрочить выход на пенсию является важным аспектом нового беззаявительного механизма, так как он даст возможность гражданам управлять сроками назначения выплат. Тем не менее новая система также вызывает ряд вопросов, потому что не исключены случаи, когда информация в пенсионном фонде окажется неполной или неверной, что приведет к ошибочному расчету выплат.

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