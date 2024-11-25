Юрист Адамс рассказал, можно ли фотографировать ценники в магазине

По словам юриста Давида Адамса, граждане РФ вправе фотографировать ценники в магазинах и иных торговых точках. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что информация о стоимости является публичной офертой и общедоступной информацией, а также согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан предоставить покупателю полную информацию о товаре, включая его стоимость.

По мнению юриста, при этом нельзя мешать прочим покупателям или работе персонала, администрация магазина может сделать замечание. Кроме того, запрещено снимать в служебных помещениях или местах, закрытых для покупателей.

Он уточнил, что при попытке администрации магазина запретить фотографировать ценники можно вежливо объяснить собственную позицию и сослаться на законодательство. При конфликтной ситуации можно обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на действия магазина.

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