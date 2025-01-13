Юрист Адамс: в Трудовом кодексе РФ все отпуска называются «отдыхом»

В нашей стране постоянно возникают ситуации, когда работодатели и работники не могут прийти к единому мнению насчет того, какие именно периоды освобождения от работы можно относить к обычному отпуску, а какие следует считать спецльготами. По словам юриста Давида Адамса, с формальной точки зрения, в ст. 107 ТК РФ любые отпуска названы одним словом — «отдых». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в целом это логично, тем не менее это» создает правовые коллизии, которые оказывают влияние на стаж, выплаты и применение различных соцпрограмм, прежде всего данная проблема возникает в случае необходимости непрерывного стажа, вроде участия в программе «Земский доктор». Также немаловажную роль в данной ситуации играют компенсации, связанные с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, поскольку там действуют особые правила, по которым оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно.

По мнению юриста, именно для устранения таких правовых противоречий и предлагается более четко разграничить понятия классического ежегодного оплачиваемого отпуска и прочих специальных перерывов, связанных с учебой, материнством или уходом за ребенком.

Так, в случае принятия данного законопроекта учебные отпуска и декреты по беременности и родам останутся в кодексе, однако не будут восприниматься как классический отдых. При этом такое нововведение не уменьшает права на сами отпуска и не отменяет их гарантий, тем не менее исключает двусмысленность при расчете стажа или определении компенсационных выплат.

Он подчеркнул, что указанная инициатива не ущемляет ничьих интересов и не лишает работников уже существующих прав, а только устраняет неясности, порождающие конфликты и ставящие в затруднительное положение и работников, и работодателей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят конкретизацию понятия «отпуск».