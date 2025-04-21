Юрист Билялова назвала ситуации, когда собственникам жилья может грозить уголовная ответственность

По словам юриста Анастасии Биляловой, за нелегальную сдачу квартиры собственникам жилья может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что сдавать собственную квартиру в аренду или наем закон не запрещает, тем не менее необходимо заключить договор, который помогает защитить интересы обеих сторон и уплачивать налог с дохода. Так, в случае установки ФНС отсутствия уплаты налога за сдачу жилья собственнику будет выписан штраф в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не менее тысячи рублей. Кроме того, начисляются пени в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

По мнению юриста, в случае если сумма дохода от сдачи жилья за три года превысила 2,7 млн рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность.

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