Юрист Буянова считает коррупцией историю стюардессы, проведшей два года на больничном

В Сети появилась информация о том, что одна из стюардесс авиакомпании «Россия» с 20-летним стажем не проработала ни дня с ноября 2023 года, сохраняя при этом за собой рабочее место. За это время у нее было 750 больничных и 239 отпускных дней, причем все полагающиеся выплаты и компенсации она получала. Юрист Марина Буянова дала оценку данной ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в указанной истории усматривается коррупционная составляющая. Так, если женщина действительно столько времени болела, ее должны были направить на медико-социальную экспертизу, где комиссия либо присвоила бы ей инвалидность, либо подняла вопрос о дальнейшей выдаче больничных листов.

Юрист подчеркнула, что число отпускных дней, которые работник может взять за один год, ограниченно. Даже если у стюардессы были увеличенные отпуска, все еще неясно, как она смогла провести в них больше 200 дней в течение двух лет. Согласно законодательству, средняя продолжительность отпуска у бортпроводников составляет 70 дней в году, при этом отдых может быть продлен в зависимости от того, сколько часов сотрудник провел в небе. К тому же есть определенный лимит и на число больничных листов.

По ее мнению, вероятнее всего, стюардессой были «куплены» не только врачи, но и руководство поликлиники, поскольку в противном случае Социальный фонд РФ давно бы устроил проверку и, вероятнее всего, действительно проведет расследование относительно того, когда был больничный, кто его выдавал. В плане привлечения к ответственности у врача может быть злоупотребление служебным положением, а у самой стюардессы — мошенничество, поскольку она получала оплату больничных из Социального фонда и отпускные от работодателя.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы лишился места из-за двухлетнего отсутствия на работе.