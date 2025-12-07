Юрист Елисеев предупредил о штрафе за новогодние украшения на фасадах домов и подъездах

В преддверии новогодних праздников россияне могут столкнуться с административными штрафами, если нарушат нормы благоустройства, пожарной безопасности или правила содержания общего имущества в многоквартирных домах при украшении объектов. Об этом 5 декабря поведал юрист компании "Право-Сити" Матвей Елисеев в интервью газете "Известия".

Для изменения внешнего вида фасадов, крыш, парадных и придомовых территорий многоквартирных домов требуется решение, принятое на общем собрании жильцов, напомнил собеседник журналистов.

«Самовольная установка украшений (гирлянд, фигур, баннеров) на фасаде может быть расценена как нарушение правил благоустройства и незаконное размещение рекламной конструкции», – отметил Елисеев.

Муниципальные правила благоустройства накладывают ограничения на магазины. Согласно этим правилам, владельцы магазинов не имеют права устанавливать украшения, которые могут затруднить движение водителей и пешеходов.

Владельцы частных домов обладают более внушительной свободой действий, однако они, в свою очередь, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и не создавать препятствий для эвакуации. Кроме того, жалобы соседей на слишком сильное освещение или повышенный уровень шума могут привести к тому, что правоохранительные органы проведут проверку.

