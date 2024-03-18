Юрист Галяшина озвучила меры наказания для граждан, которые испортили бюллетени на выборах

Совсем недавно завершилось трехдневное голосование по выборам президента России. Однако не все граждане заходили на избирательные участки для своего волеизлияния: в некоторых регионах недобросовестные посетители обливали урны краской, либо пытались сделать это с помощью зеленки. Юрист Елена Галяшина в беседе с RuNews24.ru рассказала, какое наказание ждет нарушителей.

Любители проявлять свои «творческие способности» в избирательных участках могут оказаться в тюрьме на срок до пяти лет, если проходят по делу о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Чаще всего «художников» наказывают именно по этой статье. Но не у всех граждан были политические мотивы. По словам юриста, по весне у людей с психическими отклонениями случаются обострения, и это тоже нельзя исключать.

«И, соответственно, будет рассмотрено, из каких мотивов исходит такое поведение. Это может быть хулиганство, а может быть и воспрепятствование процессу выборов», — объяснила юрист.

Что касается бюллетеней в краске, то их не будут учитывать, если они нечитаемы. Некоторые бумаги возможно подвергнуть экспертизе и распознать, куда человек поставил галочку. Однако это долго и сложно: скорее всего многие испорченные бюллетени просто пойдут на выброс.

Галяшина на будущее советует пользоваться электронной системой голосования, что гораздо удобнее. В этом случае никто не сможет испортить главную бумагу для голосования.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев пригрозил статьей о госизмене за порчу бюллетеней.