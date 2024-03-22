Юрист Галяшина высказалась о запрете оставления детей с бабушками

Доктор юридических наук Елена Галяшина в беседе с RuNews24.ru прокомментировала информацию о том, что в Чувашской Республике оставление детей с бабушкой хотят приравнивать к нарушениям родительских обязанностей.

Чиновники в Чувашии отметили, что только родители могут представлять интересы своего ребенка до 18 лет, а бабушки и дедушки не способны этого делать. Кроме того, долгое оставление детей с родственниками может привести к административной ответственности.

«Такая инициатива со стороны чиновников может иметь отрицательные последствия для формирования у детей и их родителей традиционных семейных ценностей, порождая нежелание вообще иметь детей, особенно у молодых родителей, которые являются студентами или специалистами, не имеющими постоянный заработок», — отметила доктор юридических наук.

Специалист напомнила, что 2024 год — это Год Семьи. Подобные инициативы из Чувашской Республики не поспособствуют ее укреплению. Елена Галяшина отметила, что подобные идеи не приживутся в нынешних реалиях.

Напомним, что в Чувашии начали проверку после скандального запрета властей оставлять детей с бабушками.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали инициативу о запрете продажи газировки для детей.