В Госдуме поддержали инициативу о запрете продажи газировки детям

Депутат ГД Яна Лантратова в беседе RT положительно оценила идею о запрете продажи газировки детям до 18 лет. Она поддержала инициативу как родитель, но как парламентарий считает, что реализовать это будет нелегко.

В России давно пытаются запретить продажу энергетиков детям, но подобные идеи пока не были всецело одобрены. Аналогично происходит с инициативами о запрете продажи сладких напитков лицам, не достигшим 18 лет. В основном такие нововведения поддерживает родительское сообщество, но ведомства пока не хотят принимать эти идеи.

«Потому что при всей очевидности их вреда Минздрав наш законопроект не поддержал. Если министерству недостаточно нашего обоснования, будем искать новые аргументы», — заявила Лантратова.

Напомним, что идею о запрете продажи сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям высказала омбудсмен в Республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что производители переживают из-за возможного запрета продажи энергетиков подросткам.